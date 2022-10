Brasil

Brasil: Lula da Silva volta à presidência 12 anos depois

Lula abraça a ex-presidente Dilma Rousseff após confirmação da vitória na segunda volta das eleições presidenciais.presidencial AP - Marcelo Chello

Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil pela terceira vez com 50,9% dos votos, e deve voltar a governar o país, doze anos após ter deixado o poder. O resultado foi apertado, com uma diferença de menos de 1% com o actual presidente Jair Bolsonaro. Este até ao momento não fez declarações depois da sua derrota.