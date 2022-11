Brasil: protestos de camionistas pro-Bolsonaro bloqueiam estradas em todo o país

Brasil

Comício de apoio a Jair Bolsonaro num subúrbio do Rio de Janeiro, Brasil, em Outubro de 2022.

No Brasil, dois dias depois das eleições, o presidente Jair Bolsonaro ainda não reconheceu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Os seus apoiantes promoveram centenas de bloqueios nas estradas do país.

Publicidade Continuar a ler

Segunda-feira à noite, passageiros tiveram que caminhar a pé até ao Aeroporto de Guarulhos em São Paulo. Dezenas de apoiantes de Jair Bolsonaro, que não aceitam a sua derrota nas urnas, restringiram o acesso à área. Vários voos internacionais foram cancelados.

Em todo o país, são mais de 270 bloqueios de estradas ainda em curso, principalmente no Sul, e no Centro-Oeste do país, onde o presidente cessante foi o mais votado.

O Supremo Tribunal Federal determinou o desbloqueio dos eixos rodoviários. Nalguns pontos, polícias foram filmados confraternizando com os manifestantes. Entre eles, circula o boato que Jair Bolsonaro deve esperar 72 horas depois do resultado do escrutínio para denunciar uma fraude.

O presidente derrotado mantém o silêncio e ainda não reconheceu a vitória de Lula da Silva. Há meses que ele denuncia a falta de transparência do sistema eleitoral, deixando a dúvida se aceitará o resultado.

Ouça aqui a correspondência de Pierre Le Duff, correspondente no Brasil.

Correspondência de Pierre Le Duff, 01/11/2022

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro