Novo ministro da Defesa do Brasil diz que é preciso "despolitizar" as Forças Armadas

José Múcio Monteiro, à direita, foi anunciado como o próximo ministro da Defesa do Brasil. AP - Ton Molina

Lula da Silva, Presidente eleito do Brasil, anunciou na sexta-feira os primeiros cinco ministros do seu Governo e para a Defesa, Lula da Silva escolheu José Múcio Monteiro, ex-presidente do Tribunal de Contas da União, que já veio dizer que é preciso "despolitizar" e "despartidarizar" as Forças Armadas.