Governo de Lula da Silva estará completo depois do Natal

Lula da Silva vai anunciar na próxima semana o resto da constituição do seu Governo, com atenção para o os ministérios do Ambiente e da Energia.

O Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, já tem 21 dos 37 ministros para o seu Governo que vai tomar posse em Janeiro, mas falta ainda encontrar um lugar para a ex-candidata presidencial Simone Tebet.

Lula da Silva está a passar o Natal em São Paulo e para a semana volta a Brasília para apresentar os últimos ministros do seu próximo Governo. Segundo os meios de comunicação brasileiros, o mais recente convite que foi aceite, foi para Marina Silva, eleita deputada federal, que vai ficar com a importante paste do Ambiente. Marina Silva já tinha sido ministra do Ambiente entre 2003 e 2008, sendo uma reputada activista do meio ambiente.

Esta era uma pasta que também teria sido oferecida a Simone Tebet, que concorreu contra Lula na primeira volta e conseguiu um resultado de 4,16%, ou seja, cerca de 5 milhões de votos, ficando em terceiro lugar. Simone Tebet apresentou-se pelo Movimento Democrático Brasileiro e é uma das esperanças da política brasileira. Após ter recusado o Ambiente, Lula estará agora a tentar propor o ministério das Cidades.

Mesmo passando o Natal em casa, Lula da Silva continuou a receber conselheiros políticos que integraram a equipa de transição com os representantes de Jair Bolsonaro, de forma a encontrar solução para os 16 ministros que ainda falta apresentar. Outra das pastas importantes que ainda não foi entregue, foi a Agricultura, faltando também um ou uma líder para o Ministério dos Povos Indigenas, um novo ministério criado por Lula da Silva.

Entre os ministros já anunciados, está Fernando Haddad, número dois de Lula, e que ficará à frente da Fazenda, ou seja da Economia e Finanças, na Saúde, Nísia Trindade Lima será a primeira mulher à frente desta pasta, tendo-se destacado na vacinação da covid-19 no país, e ainda Anielle Franco, irmão de Marielle Franco, vereadora assassinada no Rio de Janeiro, que vai ficar à frente da pasta da Igualdade Racial.

Numa mensagem nas redes sociais, Lula da Silva disse que espera que este Natal marque o início da reconstrução do Brasil, reocnhecendo as dificuldades que o país está a passar.

