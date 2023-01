Polícia brasileira ouve mais de 1.500 pessoas sobre invasão em Brasília

Brasil

No domingo, milhares de pessoas irromperam nas sedes dos três poderes em Brasília causando danos irreparáveis no Palácio do Planalto, no Congresso e no Supremo Tribunal Federal.

O ministro da Justiça do Brasil, Flávio Dino, afirmou que já foram efectuadas mais de 200 detenções e estão a ser ouvidas mais de 1.200 pessoas suspeitas de terem invadido Brasília no domingo, continuando a apurar-se a extensão dos danos nos diferentes edifícios do poder executivo, legislativo e judicial.

Publicidade Continuar a ler

Coube ao ministro Flávio Dino fazer a actualização das investigações sobre a invasão da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, que aconteceu no Domingo, com o responsável pela pasta da justiça a dar conta de centenas de detenções, com muitos interrogatórios ainda a decorrerem.

"Nós tivemos a realização de 209 prisões em flagrante e estão a ser ouvidas aproximadamente 1.200 pessoas, totalizando em terno de 1.500 detenções e prisões. Temos 50 equipas que estão a identificar estas pessoas, a ouvi-las e, claro, o encaminhamento jurídico vai ser feito. Foram realizadas as perícias pela polícia federal, nos edifícios sede do poder executivo, do Congresso Nacional e no Supremo", informou o ministro.

Ao mesmo tempo, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, emitiu uma declarações conjunta com os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal (STF) repudiaram os "actos terroristas, de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem em Brasília".

Manifestação conjunta dos presidentes dos Poderes da República, assinada na manhã de hoje, em repúdio aos atos golpistas de ontem em Brasília. #EquipeLula pic.twitter.com/p6dOtuh8S6 — Lula (@LulaOficial) January 9, 2023

O Presidente do Brasil conversou ainda com Joe Biden, o Presidente dos Estados Unidos, com este a transmitir-lhe "o apoio inabalável dos Estados Unidos à democracia do Brasil e à vontade do povo brasileiro". Lula deverá visitar os Estados em Fevereiro.

É também nos Estados Unidos que se encontra Jair Bolsonaro e onde cresce um movimento entre eleitos nacionais para expulsar o ex-Presidente brasileiro. Na segunda-feira, Bolsonaro terá dado entrada num hospital em Miami com fortes dores abdominais, condenado nas redes sociais os ataques em Brasília, referindo-se aàs "depredações e invasões de prédios públicos" levadas a cabo pelo seus apoiantes. Além disso, repudiou as acusações "sem provas" de seu sucessor.

Na capital brasileira, continua o apuramento das responsabilidades, com o ministro Flávio Dino a dar conta que estão a ser elaboradas investigações de forma a apurar todos os estragos causados pela invasão de milhares de pessoas no Domingo.

"Estas perícias visam a instrução dos inquéritos que estão a ser instaurados no âmbito da polícia federal e também para a promoção da responsabilidade civil, ou seja, estes laudos dimensionando os prejuízos vão ser remetidos à advocacia geral da União para que cubra a indemnização de quem perpetrou danos materiais, alguns irreparáveis em relação aos edifícios-sede e ao património histórico ali alojado", indicou o governante.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro