Lula da Silva nos EUA para reforçar direitos humanos e boa governanção

O Presidente brasileiro inicia esta sexta-feira, 10 de Fevereiro, uma visita de oficial aos Estados Unidos. Os dois países, vítimas de ataques anti-democráticos, querem reforçar os laços nas questões de direitos humanos e boa governação.

O chefe de Estado do Brasil quer construir uma relação com Joe Biden à imagem daquela que mantinha com George W Bush e Barack Obama. Em Washington, os dois líderes políticos vão abordar as questões de direitos humanos, democráticas e acções concretas para conter as alterações climáticas.

Se os dois países têm como denominador comum os recentes ataques contra as instituições democratas, o Brasil e os Estados Unidos têm posições diferentes, nomeadamente sobre as relações com a China e a guerra na Ucrânia.

Os Estados Unidos são o grande piloto da resposta ocidental à Rússia, enquanto o Brasil defende um diálogo aberto com Kyiv, recusando-se a enviar armas para a capital ucraniana. Já os Estados Unidos estão preocupados com a crescente influência da China que é actualmente o principal parceiro de Brasília.

Há ainda a questão de Jair Bolsonaro, suspeito de envolvimento nos ataque às instituições democráticas, estar actualmente na Florida e ter solicitado um visto para ficar mais tempo.

Lula da Sila vai reunir-se com o senador democrata Bernie Sanders e com vários responsáveis sindicais.

Após dois anos de relações bloqueadas entre o ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro e a Casa Branca, esta viagem é uma oportunidade para o Brasil se recolocar no cenário internacional.

