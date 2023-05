Lula da Silva decreta três dias luto pela morte da cantora Rita Lee

Música

A cantora brasileira, Rita Lee, que deu corpo e voz ao tropicalismo dos anos 60, 70 e 80, morreu na segunda-feira aos 75 anos, tendo sido decretados três dias de luto pelo Presidente Lula da Silva. Várias figuras-chave da cultura brasileira lamentaram a perda da cantora.

Publicidade Continuar a ler

As cerimónias fúnebres de Rita Lee, que em 2021 tinha sido diagnosticada com cancro, vão decorrer hoje em São Paulo, com um velório público e aberto a todos os fãs da cantora considerada uma figura maior da cultura brasileira. As homenagens nas redes sociais não se fizeram esperar.

“Rita Lee Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira. Cantora, compositora, actriz e multi-instrumentista. Uma artista à frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus a sua trajetócria”, escreveu o Presidente Lula da Silva.

O governante decretou entretanto três dias de luta pela cantora.

Os colegas de profissão também lhe prestaram homenagem, com Maria Bethania a escrever "Rita morre e leva com ela sua alegria ímpar. O mundo perde uma filha feita de luz e amor". Gilberto Gil também não deixou de homenagear a interprete com quem se cruzava nos caminhos da música desde os anos 60.

"Comadre Rita, Anibal, cabrinha, caprichosa capricorniana, amiga... Descansa, minha irmã. Amo você. Um abraço fraterno da família Gil nos meninos Roberto, Beto, João e António, nos familiares e amigos e nos fãs, assim como eu", escreveu o artista baiano.

A apresentadora Ana Maria Braga também reagiu à morte da cantora, que apesar de estar doente continuava presente nas redes socias tendo lançado a sua última música "Changes" em 2021.

"Eu confesso que, por mais que a gente espere, a gente estava acompanhando o estado de saúde dela, a hora que eu estava aqui e me falaram da notícia foi quase inevitável o baque de falar. Porque tem pessoas que a gente as imagina eternas. Ela será sempre minha rosa-choque", disse a apresentadora.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro