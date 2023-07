Brasil: reacções populares à inelegibilidade de Bolsonaro

Brasil

No Brasil, o ex-mandatário Jair Bolsonaro foi condenado ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral a 8 anos de inelegibilidade por abuso de poder, por convocar embaixadores para atacar o sistema eleitoral durante a campanha presidencial.

Destaque na imprensa francesa para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro

Brasileiros divididos sobre a inelegibilidade de Jair Bolsonaro

58 milhões de brasileiros, quase a metade dos eleitores, votaram nele nas últimas eleições. Com Jair Bolsonaro a oito anos de inelegibilidade, muda o cenário político. A direita conservadora fica sem o seu líder natural. Aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana, que virou à esquerda nas últimas eleições, os moradores são divididos. Para Valmir, vendedor ambulante, Jair Bolsonaro foi vítima de um julgamento político

“É claro! Porque ele e único que pode deter a esquerda, que é corrupta. Falou que houve fraude nas urnas, e foi fraude mesmo! Tudo mundo sabe”, diz ele.

Já, Thiago, estudante de artes visuais, acredita que a carreira política de Bolsonaro chegou ao fim, apesar de um projecto de lei de amnistia já apresentado pela oposição: “Acho que ele já não tem muitos aliados na câmara. Acho que ele não chega a reverter, espero que não"

Jair Bolsonaro tem ainda 15 processos que tramitam na justiça eleitoral, e 5 investigações no Supremo Tribunal Federal, que o podem levar a prisão.

Ouça aqui a correspondência de Pierre Le Duff, correspondente no Brasil.

Correspondência do Brasil, 01/07/2023

