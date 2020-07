Cabo Verde: retoma das ligações aéreas e marítimas inter-ilhas a 15 de Julho

O pirmeiro-ministro Ulisses Correia e Silva afirmou esta sexta-feira que as ligações aéreas e marítimas entre todas as ilhas de Cabo Verde são retomadas a partir de 15 de Julhgo, mas com "precauções redobradas", os passageiros que se desloquem a partir de Santiago e do Sal para outras ilhas, terão que apresentar no check-in, teste de despiste da Covid-19, com resultado negativo.

A retoma das ligações aéreas e marítimas entre as Ilhas de Cabo Verde, interrrompidas a 29 de Março, apesar de as ligações marítimas terem retomado progressivamente a partir de 11 dee Maio, vai acontecer na quarta-feira, 15 de Julho, tal como previsto e anunciado a 29 de Junho.

Mas a retoma deverá ser feita com “precauções redobradas” de controlo sanitário devido à evolução epidemiológica da pandemia de Covid-19 no arquipélago, disse esta sexta-feira (10/07) o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva.

Ulisses Correia e Silva adiantou que um conjunto de medidas foram atempadamente aprovadas, nomeadamente, o uso obrigatório de máscaras, medição de temperatura, higienização e formulário de vigilância sanitária.

“Os portos e os aeroportos, as transportadoras aéreas e marítimas, estão sujeitos a rigorosas medidas de segurança sanitária”, advertiu.

"A retoma das ligações abrange todo o território nacional, incluindo as ilhas de Santiago e Sal, as mais afectadas, no momento, pela Covid-19, para passageiros provenientes destas duas Ilhas, onde se regista “elevada transmissão comunitária”, o governo introduziu uma medida adicional para poderem viajar, que é a exigência de testes rápidos, daí que os passageiros que se desloquem de Santiago e do Sal, para outras ilhas, terão que apresentar no check-in, teste de despiste da Covid-19, com resultado negativo.

O teste deve ser efectuado nas 72 horas que antecedem a viagem, disse ainda o primeiro-ministro e estão criadas as condições para que testes rápidos sejam realizados em todas as Delegacias de Saúde de Santiago e Sal, evitando deste modo, a deslocação de pessoas a um único centro.

Quanto à retoma das ligações internacionais, depois ter sido prevista para Julho foi adiada para agosto, mas o primeiro-ministro não se comprometeu com datas: "No momento próprio serão definidas a data e as condições para a retoma dos voos internacionais de passageiros".

Covid-19 em Cabo Verde

Cabo Verde regista um acumulado de 1.553 casos de Covid-19 desde 19 de março, dos quais 19 óbitos, mas 730 pessoas já foram consideradas recuperadas, permanecendo ativos 802 casos.

Os focos da doença estão na Praia (Santiago), com um acumulado de 942 casos, e na ilha do Sal, com 273 doentes diagnosticados, todos apenas desde 01 de junho.

A retoma dos voos domésticos já esteve prevista para 30 de junho, mas o Governo, alegando a situação epidemiológica do arquipélago, decidiu adiá-la para 15 de julho.

