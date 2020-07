Cabo Verde

Parlamento rejeita Estatuto Administrativo Especial para a Capital de Cabo Verde

O Estatuto Administrativo Especial para a Capital de Cabo Verde não foi aprovado no parlamento. A proposta do governo precisava de uma maioria de 2/3, ou seja 44 votos dos 66 deputados presentes na sessão, mas conseguiu apenas 39 votos favoráveis, sendo 35 do MpD e 4 do PAICV.