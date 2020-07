Cabo Verde estuda possibilidade de exigir testes às pessoas que visitam o país

Em Cabo Verde, na perspectiva da reabertura das fronteiras e a retoma dos voos internaionais, as autoridades caboverdianas que isso traz um novo desafio ao arquipélago pelo que poderão passar a exigir testes de Covid-19 à partida das pessoas que visitarem o arquipélago.

As autoridades sanitárias cabo-verdianas estão a organizar para a retoma dos voos internacionais que deve acontecer em Agosto.

Ao contrário do que o governo tinha anunciado anteriormente, agora o diretor nacional de saúde, Artur Correia afirma que a reabertura das fronteiras traz um novo desafio ao arquipélago e o país pode vir a exigir testes de Covid-19 à partida das pessoas que vêm visitar Cabo Verde.

“Estamos ainda na preparação desse novo desafio. Já sabemos que o vírus da covid-19 virá também. E, vamos fazer todos os possíveis para que venham menos pessoas possíveis com o SARS-CoV-2.

Eventualmente vamos exigir testes às pessoas que visitam o nosso país, teste à partida” explicou o diretor nacional de Saúde, Artur Correia, na habitual conferência de imprensa, na cidade da Praia, ilha de Santiago, para fazer o ponto de situação do novo coronavírus no país, ocorrida na segunda-feira.

A retoma dos voos internacionais inicialmente estava prevista para este mês, mas sem a obrigatoriedade de testes antecipados de covid-19.

Nesta quarta-feira são retomados os voos domésticos com obrigatoriedade de testes dos passageiros que partem de Santiago e dos Sal, as duas ilhas que são momento o foco da covid-19 no arquipélago.

De Cabo Verde, o nosso correspondente, Odair Santos.

Correspondência de Cabo Verde, 14/7/2020

