Cabo Verde/Venezuela/EUA

Cabo Verde: caso Alex Saab é "político" segundo a sua defesa

Áudio 02:30

Rutsel Silvestre Jacinto Martha, advogado mandatado pela presidência venezuelana para a defesa de Alex Saab em Cabo Verde. © rfi/Odair Santos

Texto por: RFI | Odair Santos 2 min

A defesa do empresário colombiano Alex Saab entregou, dentro do prazo legal, no Tribunal da Relação de Barlavento a contestação ao pedido de extradição para os Estados Unidos do alegado testa de ferro em negócios de corrupção do Presidente venezuelano Nicolás Maduro, detido a 12 de Junho na ilha do Sal.