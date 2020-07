Cabo Verde: autoridades de saúde alertam para casos de jovens infectados

Em Cabo Verde os jovens estão na lista dos doentes graves da covid-19. Até o momento o país regista 21 óbitos associados ao novo coronavrus. A última morte ocorreu hoje no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia.

As autoridades de saúde em Cabo Verde alertam que os jovens também podem sofrer e morrer devido à covid-19. Durante a última conferência de imprensa de apresentação dos dados sobre o novo coronavírus no país, a médica epidemiologista, Ofélia Monteiro, explicou que as doenças crónicas e a idade não são os únicos factores de risco de morte por Covid-19, as pessoas saudáveis e jovens podem ter complicações devido ao novo coronavírus e exemplificou.

“Como sabem, no Hospital Agostinho Neto internamos os doentes com gravidade clínica e nós já tivemos doentes jovens com pneumonia grave que quase sucumbiram perante a doença. O doente mais jovem que tivemos com pneumonia grave tinha 29 anos e agora, neste momento, que estou aqui, temos um doente com 33 anos, saudável, sem nenhuma patologia anterior e que também está com uma pneumonia grave. Os jovens também podem sofrer e morrer de covid-19. Não podemos ter essa ideia (que o novo coronavírus não mata os jovens), tudo depende da resposta inflamatória que acaba por ser individual e geneticamente programada” explicou a especialista do gestão do centro de isolamento dos doentes com covid-19, no hospital central da capital cabo-verdiana.

