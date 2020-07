Presidente de Cabo Verde diz que acordo de defesa com os Estados Unidos é constitucional

Presidente da República mantém a sua posição sobre acordo de defesa e segurança entre os Estados Unidos da América e Cabo Verde,afirmando que o acórdão do Tribunal Constitucional que declarou inconstitucional uma parte de um artigo do acordo não altera a sua posição sua posição sobre o acordo SOFA.

O presidente da República Jorge Carlos Fonseca afirma que o acórdão do Tribunal Constitucional que declarou inconstitucional uma parte de um artigo do acordo de defesa e segurança entre os Estados Unidos da América e Cabo Verde não altera a sua posição sobre o acordo SOFA.

“Na análise que fiz ponderada, pareceres que recebi, a decisão foi bem pensada” não havia nada que objectivava a ratificação do acordo SOFA. (…) E, na altura, da ponderação que fiz, não havia nenhuma razão para não ratificar o acordo (militar entre Cabo Verde e os Estados Unidos) porque não havia inconstitucionalidade naquele acordo.

"E é uma posição que mantenho até hoje. As pessoas podem mudar de posição, mas não mudei. E me parece que o Presidente da República não deve comentar acórdãos, mas o que o acórdão do Tribunal Constitucional escreve não me leva a mudar de posição, pelo contrário” explicou o presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, ao ser questionado pelos jornalistas, na cidade de Assomada, no sábado (18), sobre a deliberação do Tribunal Constitucional em relação ao SOFA.

Lembramos que 27 deputados do PAICV (maior partido da oposição) pediram ao Tribunal Constitucional vem a fiscalização abstracta sucessiva da constitucionalidade de quatro normas do acordo sobre o Estatuto das Forças dos Estados Unidos da América em território cabo-verdiano. O Tribunal Constitucional acabou por declarou “inconstitucional” um segmento de um artigo do SOFA sobre a jurisdição penal dos Estados Unidos no país.

O acórdão do Tribunal Constitucional tem suscitado leituras diferentes dos partidos da oposição e da situação. O Governo já avisou que o acordo militar vai ficar como está.

De Cabo Verde, o nosso correspondente, Odair Santos.

Correspondência de cabo Verde

