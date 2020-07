Cabo Verde: decisão sobre extradição de Alex Saab cabe ao tribunal

Foto-montagem do Presidente da Venezuela Nicolás Maduro e do empresário Alex Saab Morán, seu alegado "testa de ferro" em negócios de corrupção, detido a 12 de Junho na ilha do Sal, em cumprimento de um mandado de captura emitido pelos Estados Unidos.

A ministra da justiça Janine Lélis que autorizou o pedido dos Estados Unidos para a extradição de Alex Saab, falou, publicamente, pela primeira vez sobre a fase administrativa do processo de extradição do alegado testa-de-ferro do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Segundo Janine Lélis o governo respondeu a um pedido de cooperação, mas a decisão final de extradição de Alex Saab é do tribunal.

“Nós respondemos a um pedido de colaboração internacional e a partir daí o processo segue a sua tramitação judicial. Há uma fase em que o Governo é chamado a falar, num processo administrativo, que é anterior ao processo judicial e o governo se pronuncia mediante o parecer do Ministério Público. Basicamente, o Ministério Público informa ao Governo se as condições exigidas pela Constituição, se os requisitos estão a ser observados e, com base nisso, emite um parecer” disse a governante.

“Nós respondemos a um pedido de cooperação. Nós estamos num estado de direito e Cabo Verde é conhecido e reconhecido pelo funcionamento da sua democracia e pela independência dos seus tribunais. Aquilo que o tribunal decidir é aquilo que é caso julgado sobre o assunto e o governo não se intromete e não se pronuncia” explicou a ministra da justiça.

Janine Lélis garantiu ainda que o arquipélago “tem o dever de cooperar” e “esse dever de cooperação é mais forte tratando-se de matérias ligadas a crimes relacionadas com tráfico de droga e com lavagem de capital”.

Lembramos que Alex Saab, empresário colombiano, detentor de um passaporte dilomático da Venezuela, foi detido a 12 de Junho na ilha do Sal, onde se encontra em prisão preventiva, em cumprimento de um mandado de captura internacional emitidos pelos Estados Unidos, que o acusam de branqueamento de capitais e conluio em negócios de corrupção do Presidente venezuela Nicolás Maduro.

