Concerto online de Ferro Gaita numa viagem aos 24 anos de vida do grupo

O grupo cabo-verdiano Ferro Gaita celebra este sábado, 25 de Julho, aniversário com concerto online na página facebook. O grupo apela as pessoas a ficar em casa para assistir ao concerto em segurança.

O grupo musical Ferro Gaita assinalou os seus 24º aniversário na quarta-feira, mas celebra a data este sábado pelas 17h30 (hora local) com um concerto online, devido a pandemia da Covid-19.

"Os 24 anos são este ano celebrados através de um espectáculo em livestream, através do facebook do grupo pelas 17h30 de Cabo Verde", anuncia o manager do grupo Ferro Gaita, Augusto Veiga.

"O espectáculo vai ter uma duração de 75 minutos e vai fazer uma passagem pelos grandes êxitos do grupo e por todos os discos originais gravados. Vai ser uma viagem nestes 24 anos de vida do grupo", adiantou o manager de Ferro Gaita.

A escolha deste formato deve-se à situação de pandemia. Segundo Augusto Veiga esta é uma forma "das pessoas ficarem em casa e assistirem a um espectáculo".

O concerto online é uma forma de Ferro Gaita oferecer"aos fãs, amigos e pessoas que gostam da nossa música um espectáculo do grupo", acrescenta.

"Infelizmente a ideia era outra, mas temos que nos adaptar ao tempo e no próximo ano comemorando os 25 anos esperamos que possamos fazer uma tournée a nível mundial para comemorar essa data mais redonda", explicou Augusto Veiga.

