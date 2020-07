Cabo Verde/Covid-19: governo anuncia programas para travar abandono universidades

Em Cabo Verde devido à pandemia de Covid-19, os estudantes universitários abandonam as aulas, governo promete pagar parte das propinas aos alunos mais carenciados e incentivar ensino on-line.

A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus está a ter graves consequências na vida dos universitários no arquipélago, uma delas é o abandono do curso, por falta de pagamento de propinas , adianta o presidente da liga das associações universitárias, Eddy Cruz.

“Os estudantes perderam o seu financiamento (…) são situações complicadas que levam os universitários a desistir das aulas”.

Para evitar o abandono dos cursos no ensino superior, devido à pandemia de Covid-19, o governo já criou um programa extraordinário para apoiar os universitários, como avança o Secretário de Estado para Educação, Amadeu Cruz.

"Reconhecemos que há dificuldades de alunos no pagamento das propinas, devido à redução de rendimentos dos pais ou de rendimentos próprios. Neste sentido estamos a trabalhar o programa extraordinário para ajudar os estudantes a pagar parte das propinas e estamos a mobilizar recursos no sentido de apoiar os estudantes nesta perspectiva de alívio das condições para poderem frequentar o ensino superior aqui em Cabo Verde”.

Também, para facilitar o acesso às aulas on-line, o governo está a negociar com as operadoras de telecomunicações tarifas mais baixas para os estudantes e anuncia incentivos à importação de equipamentos tecnológicos.

Medidas que constam do orçamento retificado a ser aprovado na especialidade ainda esta semana, no parlamento.

