Cabo Verde:quer agravar penas para crimes pedófilos

Cabo Verde quer agravar até 13 anos de prisão as penas para agressões e abusos sexuais de menores

O caso do suposto abuso sexual de uma criança de 12 anos de idade por seis homens, que se encontram em regime de Termo de Identidade e Residência, tem suscitado a revolta da sociedade cabo-verdiana, ao ponto do assunto ter sido evocado no parlamento.

O assunto subiu ao parlamento, através da deputada do PAICV, Vera Almeida, que fez coro aos protestos da sociedade civil, afirmando que o Termo de Identidade e Residência aplicado como medida de coação aos seis homens, acusados de terem abusado sexualmente e de forma contínua, de uma criança de 12 anos, leva a sociedade a desacreditar na justiça.

O assunto subiu ao parlamento, através da deputada do PAICV, Vera Almeida, que fez coro aos protestos da sociedade civil, afirmando que o Termo de Identidade e Residência aplicado como medida de coação aos seis homens, acusados de terem abusado sexualmente e de forma contínua, de uma criança de 12 anos, leva a sociedade a desacreditar na justiça.

“Esta percepção comunitária de impunidade dos crimes sexuais ou de aplicação do TIR (Termo de Identidade e Residência) leva os familiares e a sociedade em geral a desacreditarem no sistema judicial”, afirmou Vera Almeida.

Os deputados uniram-se na condenação do crime de abuso sexual de crianças e a líder parlamentar do MpD, Joana Rosa reiterou que é necessária maior protecção dos menores e anunciou para a próxima sessão parlamentar o agendamento da proposta de lei contra o abuso e exploração sexual de crianças no país.

“Antes da sua aprovação socializá-la com a sociedade cabo-verdiana, com os actores políticos, os actores judiciários também, para que possamos mudar a situação. Precisamos acabar com o sentimento de impunidade. Mas, temos de preservar sempre a separação de poderes, não podemos nunca intrometer -nos nas decisões judiciais” explicou Joana Rosa.

O ante-projecto de lei de Crimes de Agressão e Abuso Sexual Contra Crianças e Adolescentes que se encontra em análise na Assembleia Nacional para discussão e aprovação, agrava até 13 anos de prisão as penas para agressões e abusos sexuais de crianças e tipifica os crimes de “prostituição de crianças” e “sexting infantil”.

