Debate sobre Estado da Nação no Parlamento em Cabo Verde opôs o MpD no governo e o Paicv na oposição

Os deputados representados na Assembleia nacional de Cabo Verde, debateram o Estado da Nação, na última sessão da legislatura. O Primeiro ministro, Ulisses Correia e Silva e líder do MpD, maioria parlamentar, destacou no seu discurso o crescimento económico de Cabo Verde, prejudicado pelo coronavírus, e enumerou investimentos na educação, saúde e vários outros sectores. Do seu lado, a líder do PAICV, na oposição, Janira Hopffer Almada rejeitou a narrativa do chefe do governo que não cumpriu suas promessas, pelo que rasgou em sinal de protesto o seu próprio discurso.

Publicidade Continuar a ler

No último debate da legislatura sobre o estado da Nação, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva destacou o crescimento económico de Cabo Verde que se aproximava dos seis cento antes da pandemia, enumerou os investimentos feitos na educação, na saúde, nas energias e nos programas de mitigação dos três anos de seca severa vividos pelo país.

“Não obstante a seca prolongada e os seus efeitos o governo não deixou de investir em medidas conducentes à modernização do setor agrario”, sublinhou o Primeiro ministro de Cabo Verde.

O último debate da legislatura sobre o estado da Nação ficou ainda marcado pelas intervenções dos deputados e pela líder do PAICV, Janira Hopffer Almada que num gesto polémico rasgou algumas folhas que diz ser promessas não cumpridas do governo.

O gesto de retirar e rasgar folhas feito pela presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada durante sete vezes, foi bastante criticado pelos deputados do partido da situação, que no fim do debate, em resposta, a líder do grupo parlamentar do MpD, ofereceu simbolicamente aos cabo-verdianos uma folha de papel para rasgarem, como disse “ Janira Hopffer Almada” não tem condições de governar o país”.

O debate sobre o estado da nação decorreu num clima pré-eleitoral. Em Outubro acontecem as eleições municipais e as legislativas no primeiro semestre do próximo ano.

De Cabo Verde, Odair Santos.

Odair Santos, correspondente, em Cabo Verde

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro