Cabo Verde

Eleições municipais decorrem a 25 de Outubro em Cabo Verde

Caboverdianos são chamados às urnas a 25 de outubro para elegerem novas câmaras e assembleias municipais Miguel Martins

Texto por: Odair Santos 2 min

Os caboverdianos vão começar a 25 de outubro a votar nas eleições municipais abrindo um ciclo que continuará em 2021 com os escrutínios legislativo e presidencial. A data avançada pelo governo parece ser do agrado da maioria dos partidos políticos ouvidos, segundo o ministro de Estado da Presidência, que sublinhou ainda que vai, também, ao encontro do momento da pandemia que estamos está a viver.