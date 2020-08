Cabo Verde

Governo prorroga estado de calamidade em Santiago e Sal por mais 21 dias

Ribeira das Pratas e Tarrafal, Ilha de Santiago. RFI/Odair Santos

Texto por: Odair Santos 1 min

O Governo de Cabo Verde decidiu prorrogar o Estado de calamidade por mais 21 dias em Santiago e Sal, por serem as ilhas com mais casos activos e com transmissão local da covid-19. As novas medidas restritivas já estão a valer.