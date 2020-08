Cabo Verde: Brava já conta com o sinal da Televisão Digital Terrestre

Brava, a ilha mais isolada de Cabo Verde, já tem Televisão Digital Terrestre com uma cobertura de mais 95%, este sendo o último ponto do arquipélago a receber o sinal da TDT.

A menor ilha habitada do país, Brava, já conta com a Televisão Digital Terrestre. A chegada do sinal da TDT a Brava durante a semana passada contou com uma comitiva governamental que distribuiu aparelho descodificador às famílias mais carenciadas da Brava.

O ministro da cultura e indústrias criativas, Abraão Vicente, qualificou de “grande acontecimento” a inauguração da TDT na Brava, ilha que ultrapassa os 95% de cobertura da Televisão Digital Terrestre.

“Brava a partir de hoje tem praticamente 100% de cobertura da Televisão Digital Terrestre”, disse Abraão Vicente ao afirmar "ter quase a certeza que grande parte das famílias tem televisores compatíveis com a TDT”.

Neste momento, o sinal analógico e o digital de televisão em Cabo Verde funcionam em simultâneo, mas o ‘apagão’ do sinal analógico de televisão no arquipélago arranca a 17 deste mês, no município de Ribeira Grande, na ilha de Santiago.

A Brava vai ter os emissores analógicos desligados em Dezembro deste ano, seguindo o cronograma que termina em Janeiro de 2021, quando ficará em funcionamento apenas a rede de Televisão Digital Terrestre.

