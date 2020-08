Carta aberta do empresário Alex Saab com críticas ao governo de Cabo Verde

O empresário colombiano Alex Saab, preso em Cabo Verde, escreveu uma carta aberta dizendo que está ilegalmente detido naquele arquipélago há 57 dias. Na missiva o empresário que trabalha por conta do presidente venezuelano, Maduro, afirma ainda que um pedido de extradição feito pelos Estados Unidos é infundado e tem motivação política e ameaça Cabo Verde.

Na missiva enviada ao chefe de governo cabo-verdiano, Alex Saab escreve que está ilegalmente detido em Cabo Verde há 57 dias, “a aguardar que um pedido de extradição feito pelos Estados Unidos infundado e com motivação política seja revisto”. O alegado testa de ferro de Nicolás Maduro afirma que foi lhe negado o direito de ser ouvido em tribunal e a sua equipa de advogados não teve acesso ao relatório do procurador.

Também na carta, Alex Saab que estranha a “inação” do primeiro-ministro e antevê consequências jurídicas e políticas para o arquipélago faz uma retrospectiva da sua vida profissional e responde às acusações dos Estados Unidos da América.

Esta terça-feira, ao ser abordado pelos jornalistas, na ilha do Sal, Primeiro Ministro, Ulisses Correia e Silva, disse que não reage a cartas abertas.

“Eu não reajo a cartas abertas na comunicação social. As pessoas conhecem a caixa postal do Palácio do Governo, se tiverem cartas a enviar, mandam diretamente ao gabinete do Primeiro-Ministro.

Eu não faço comentários sobre cartas publicadas na comunicação social” disse Ulisses Correia e Silva que reafirmou “não falo sobre o caso (Alex Saab) está na justiça”.

Lembramos que Tribunal da Relação de Barlavento, decidiu a 31 de Julho passado, pela extradição para os Estados Unidos do empresário colombiano Alex Saab, mas a defesa recorreu. Aguarda-se, agora a decisão do Supremo Tribunal de Justiça.

De Cabo Verde, o nosso correspondente, Odair Santos.

Correspondência de Cabo Verde, 11/8/2020

