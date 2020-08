Cabo Verde

Cabo Verde acusado de bloquear defesa do empresário colombiano Alex Saab

Texto por: Odair Santos 4 min

A equipa de defesa do empresário colombiano Alex Saab, liderado pelo ex-juiz espanhol Baltasar Garzón acusa as autoridades policiais cabo-verdianas de impedirem a entrada em Cabo Verde de um dos advogados da equipa internacional de Alex Saab, que pretendia deslocar-se à ilha do Sal para exercer o seu trabalho de defesa do alegado “enviado especial” do governo da Venezuela.