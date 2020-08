Cabo Verde/São Tomé e Prícipe/G20

Cabo Verde: G20 suspende pagamento do serviço da dívida

Cidade da Praia, 8 de Outubro de 2019. AFP - JOHN WESSELS

Texto por: Odair Santos | RFI 4 min

O G20, grupo que reúne as 20 grandes potências e potências emergentes, suspendeu, nomeadamente, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe do pagamento do serviço da dívida de 1 de Maio até 31 de Dezembro de 2020.