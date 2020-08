Cabo Verde/Política

Polémica política em Cabo Verde sobre detenção de Alex Saab

Janira Hopffer Almada, líder do PAICV. RFI/Neidy Ribeiro

Com base numa notícia de um suposto envio de emissários do Governo de Cabo Verde para negociar com Nicolás Maduro, no caso que envolve a prisão de Alex Saab, a presidente do PAICV afirmou que é “uma decadência na governação” de Cabo Verde e que "envergonha a todos". Em resposta, o primeiro-ministro chamou a líder do PAICV de irresponsável e de emitir declarações “extremamente irresponsáveis, graves, um autêntico atentado à imagem e à credibilidade do Estado de Cabo Verde, baseando-se em rumores que não se confirmam.”