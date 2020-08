PGR abre investigação sobre caboverdianos suspeitos de terem estado na Venezuela no caso de Alex Saab preso à espera de decisão do Supremo Tribunal de Justiça

O PGR de Cabo Verde abre investigação a supostos emissários a Venezuela enquanto o departamento de Justiça dos EUA revela o documento de acusação de Alex Saab. O MPD e a UCID, apoiam a decisão do governo que demitiu, na sexta-feira, Gil Évora, das funções de presidente da Emprofac por “desvio” das funções, quando o nome de Gil Évora foi divulgado como um dos dois nacionais que se reuniram com Nicolás Maduro.

A abertura de instrução criminal a Gil Évora e Carlos dos Anjos, por parte do Ministério Público, vem na sequência de uma suposta viagem dos dois cidadãos cabo-verdianos à Venezuela com a missão de encetar contactos com Nicolás Maduro sobre a detenção de Alex Saab, enquanto alegados emissários de Cabo Verde.

Segundo o comunicado do Ministério Público, “em causa estão factos suscetíveis de, por ora, integrarem a prática de um crime de usurpação de autoridade cabo-verdiana, previsto no Código Penal e punido com a pena de 1 a 5 anos de prisão”

A secretária geral do MpD, Filomena Delgado afirma que o governo agiu bem. “Sendo um gestor público tem responsabilidades e não pode ao mesmo tempo que está a trabalhar numa empresa pública, estar também a trabalhar numa empresa de consultoria que estava a prestar serviço ao senhor, Alex Saab” disse.

O Departamento de Justiça dos EUA, através da sua embaixada na cidade Praia, revelou o documento de acusação de Alex Saab. O empresário de dupla nacionalidade venezuelana-colombiana é acusado pelos Estados Unidos da América de lavagem de dinheiro, num valor que ascende os 350 milhões de dólares, montantes que passaram também por contas norte-americanas.

De Cabo Verde, o nosso correspondente, Odair Santos.

Correspondência de Odair Santos do dia 25 de Agosto de 2020

