#Cabo Verde/Covid-19

Cabo Verde cria TV Educativa para reforçar ensino à distância

Áudio 01:02

Cabo Verde: Ensino à distância © Ministério da Educação de Cabo Verde

Texto por: Odair Santos 4 min

Tendo em conta a pandemia da Covid-19, o governo de Cabo Verde criou oficialmente a TV Educativa, um canal de televisão que vai reforçar o ensino à distância no país no próximo ano lectivo. As aulas arrancam no dia 01 de Outubro presencialmente nas escolas e via o novo canal que vai operar em sinal aberto, com cobertura nacional através da TDT.