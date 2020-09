Mais um caboverdiano morto em actos de violência no estrangeiro desta vez na Itália

Luís Filipe Tavares, ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, lamenta morte de caboverdiano numa rixa com italianos na Itália

Mais um caboverdiano morto em actos de violência no estrangeiro, desta feita, na Itália. Willy Monteiro Duarte, de 21 anos de idade foi morto a pontapés e socos por um grupo de 5 jovens ao tentar socorrer um amigo italiano que estava a ser agredido por grupo de jovens também italianos.

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades, as autoridades italianas agiram rápido e já detiveram quatro dos suspeitos.

Em declarações à RFI, Luís Filipe Tavares, pede que a justiça seja feita e condena o ato de violência "lamentamos profundamente esta situação e é mais uma morte que acontece numa situação muito difícil, complicada de violência. Nós condenamos este tipo de violência. O governo de Cabo Verde pede que a justiça seja feita o mais rapidamente possível".

Questionado se trata de um ato de racismo, o governante disse que não se sabe, “sabemos que ele tentou prestar socorro a um amigo dele italiano que estava a ser agredido de jovens italianos, mas vamos aguardar as investigações e em função vamos falar com as autoridades italianos”

O ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades disse que ao longo deste dia vai contactar os familiares de Willy Monteiro Duarte, um jovem muito conhecido na cidade de Colleferro e que jogava futebol na equipa principal.

A imprensa nacional dá conta que a comunidade cabo-verdiana radicada em Itália está a preparar uma marcha silenciosa, que deve acontecer no próximo domingo, junto à Praça de São Pedro, em Roma.

De Cabo Verde, o nosso correspondente, Odair Santos.

Correspondência de Cabo Verde, 7/9/2020

