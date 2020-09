Cabo Verde/Tempestade Tropical

Cabo Verde: Santo Antão sob tempestade tropical

Campos de cultivo no interior da ilha de Santo Antão, uma das mais ferteis de Cabo Verde, atingida pela tempestade tropical Rene a 8 de Setembro de 2020, que causou derrube de árvores e de plantações, bem como o encerramento da circulação nalguns eixos rodoviários. Miguel Martins/RFI

Texto por: Odair Santos | RFI 4 min

Em Cabo Verde, as ilhas de barlavento, com destaque para Santo Antão, estão a ser atingidas pela tempestade tropical Rene, com fortes rajadas de vento e chuvas, que destroem árvores, culturas e bloqueiam a circulação nalgunmas localidades.