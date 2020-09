Gabinete de crise do governo de Cabo Verde adopta programa de emergência após chuvadas

Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro de Cabo Verde, solidário com vítimas das chuvadas dos útimos dias no país.

O governo caboverdiano reuniu, neste domingo, o gabinete de crise, que decidiu pela criação de um programa de emergência depois de fortes chuvas que provocaram muitos prejuízos no país. Segundo o primeiro ministro, Ulisses Correia e Silva, o programa vai intervir na limpeza e desobstrução de vias e reposição de muros e levar a normalidade à cidade da Praia.

Após fortes chuvas de sábado na ilha de Santiago e que destruíram pontes aéreas e muros de proteção, alagaram habitações, inundaram avenidas e arrastaram carros na cidade da Praia, o governo reuniu, neste domingo, o gabinete de crise, que decidiu pela criação de um programa de emergência, como explica o primeiro ministro, Ulisses Correia e Silva.

"Um programa de emergência que vai intervir na limpeza e desobstrução de vias e reposição de muros e levar a normalidade à cidade da Praia" disse, esta tarde, à rádio pública cabo verdiana, Ulisses Correia e Silva que foi se inteirar no terreno dos estragos na capital do país.

O chefe do executivo disse que, paralelamente, ao programa de emergência, o governo está a “trabalhar um programa de levantamento e inventariação de todas as infraestruturas que foram atingidas, para mobilizarmos recursos, quer no Orçamento do Estado quer externos, para a reconstrução, também iremos ter em conta a situação dos particulares, as pessoas, cuja casas foram atingidas. Temos situações de pessoas que viviam de viaturas para o seu próprio sustento, também iremos ter em conta”.

Ulisses Correia e Silva disse que “as pessoas podem cientes que estamos agir e vamos agir” não somente para reconstrução da cidade da Praia, mas também das infra estruturas no interior de Santiago e nas ilhas de Santo Antão e Brava que tiveram estradas danificadas.

De Cabo Verde, o nosso correspondente, Odair Santos.·

Correspondência de Cabo Verde

