Cabo Verde/Covid-19: tudo a postos para as eleições autárquicas de 25 de Outubro

Em Cabo Verde a Comissão Nacional de Eleições anunciou esta quinta-feira, 17 de Setembro, algumas das medidas sanitárias a serem adoptadas durante a campanha eleitoral e as eleições autárquicas a 25 de Outubro, no intuito de garantir o cumprimento das normas sanitárias de prevenção, para impedir a propagação da pandemia da Covid-19.

Apesar da pandemia da Covid-19, as eleições autárquicas em Cabo Verde estão agendadas para 25 de Outubro próximo.

Os partidos e grupos concorrentes são obrigados a adoptar as medidas sanitárias de prevenção e de controlo vigentes, no quadro de combate ao novo coronavírus durante a campanha eleitoral que vai decorrer de 08 a 23 de Outubro.

A porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Cristina Leite determinou algumas das medidas a serem aplicadas :

“comícios, grande passeatas e arruadas não são eventos recomendados pelas autoridades sanitárias, porque põem em risco a saúde pública”, por isso “essas limitações vão constituir um grande desafio, para os partidos e candidatos que devem considerar a realização de campanhas virtuais, recorrendo a aplicativos, plataformas digitais, rádios comunitárias, para além de outras formas remotas, para fazerem a comunicação das respectivas plataformas”

Ainda de acordo com a Comissão Nacional de Eleições, no dia da votação, 25 de Outubro, o número de eleitores de cada assembleia de voto não pode ser superior a 300, por forma a diminuir as aglomerações e reduzir o risco de propagação da Covid-19 no processo de votação.

As assembleias de voto vão ter horário alargado das 7h00 às 18h00 e aos eleitores vai ser disponibilizado álcool gel, para a higienização das mãos e estes devem ainda cumprir o distanciamento físico de pelo menos de 1,5 metros junto às mesas voto.

Com base nas medidas sanitárias de prevenção e de controlo vigentes no quadro de combate à pandemia, a CNE estabeleceu ainda que serão disponibilizados a todos os membros das messas das assembleias de voto, equipamentos de protecção individual, com máscaras cirúrgicas, viseira e luvas, sendo obrigatório o seu uso durante o acto eleitoral.

Os pacientes infectados e/ou em isolamento devido à pandemia da Covid-19 vão votar antecipadamente

Odair Santos, correspondente em Cabo Verde 17/09/2020

Ponto da situação Covid-19

O director do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, afirmou esta quinta-feira 17 de Setembro, que Cabo Verde está entre os países com maior taxa de incidência da pandemia relativamente ao número de habitantes.

Os países com maior incidência por mil habitantes são Cabo Verde, Líbia, Marrocos, Namíbia, Botsuana, África do Sul e Tunísia, apontou John Nkengasong, durante a conferência de imprensa semanal que dá conta da evolução da pandemia da Covid-19 no continente africano.

De acordo com os últimos dados avançados pelas autoridades de Cabo Verde, a 16 de Setembro o arquipélago registava 47 óbitos, tendo contabilizado mais 74 casos da doença, totalizando 499 casos activos, num cumulativo de 4.978 pessoas infectadas desde 19 de Março, das quais 4.430 recuperaram.

Durante a sessão Nkengasong actualizou os dados no continente africano, registando cerca de 1,3 milhões de casos e 33 mil mortes, o que representa uma taxa de mortalidade de 2,4% em África e uma taxa de recuperação de 82%.

A pandemia da Covid-19 já provocou pelo menos 936.095 mortos e mais de 29,6 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa de informações AFP.

