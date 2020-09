Cabo Verde : "Juízes imunes a toda essa pressão" no caso Alex Saab

Tribunal da Relação em Cabo Verde confirmou prisão preventiva do colombiano, Alex Saab, que aguarda a decisão de extradição detido na cadeia central da ilha de São Vicente

O Conselho Superior de Magistratura Judicial garante que os juízes do Supremo Tribunal de Justiça que vão decidir sobre a extradição de Alex Saab são “imunes” à pressão. Também o Procurador-Geral da República relativizou o caso do alegado testa-de-ferro de Nicolás Maduro.

Publicidade Continuar a ler

Ao comentar o processo de extradição do empresário de nacionalidade colombiana e venezuelana, Alex Saab - que espera a decisão do Supremo Tribunal da Justiça - o presidente do Conselho Superior de Magistratura Judicial (CSMJ), Bernardino Delgado, disse que sempre há tentativas de pressão nos casos mediáticos, mas que os juízes que vão decidir são “imunes” à pressão existente.

“Os juízes que vão decidir este caso são incólumes, estão imunes a toda essa pressão que se está a ver. A garantia que nós temos de dar às cabo-verdianas e aos cabo-verdianos é como este processo, seja qual for o sentido da decisão que seja uma decisão forte em termos de fundamentos sólidos e que não se deixe penetrar a pressão que tem havido e eu acredito que os juízes vão decidir com independência esse processo”, afirmou Bernardino Delgado.

Por sua vez, o Procurador-Geral da República, Luís José Landim, afirmou que a justiça não tem de estar a responder todas as questões do caso Alex Saab, mas sim “consciente que está a cumprir a lei”, relativizando o processo que “é mais um processo de extradição a nível da cooperação internacional, não mais do que isso”.

Oiça aqui a reportagem de Odair Santos.

Reportagem de Cabo Verde

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro