#Cabo Verde/Mau Tempo

Cabo Verde : Governo avalia estragos em Santo Antão

Áudio 01:08

Ilha de Santo Antão. Cabo Verde. 18 de Setembro de 2020. © Odair Santos

Texto por: Odair Santos 5 min

Este domingo, registou-se uma onda tropical nas ilhas mais orientais de Cabo Verde, Sal e Boa Vista, provocando chuvas moderadas e vento com alguma intensidade, mas sem estragos. Uma semana depois das fortes chuvas no arquipélago, ainda se fazem as contas aos prejuízos e há famílias que continuam desalojadas.