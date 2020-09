Cabo Verde: arquivadas acusações contra Antero Veiga no processo Fundo do Ambiente

Em Cabo Verde o Ministério Público decidiu arquivar por prescrição, as acusações contra o antigo ministro do Ambiente Antero Veiga, indiciado no processo em torno do Fundo do Ambiente e o alegado desfalque entre 2012 e 2014 de 500 milhões de escudos cabo-verdianos, o equivalente a 4.545 milhões de euros.

O Ministério Público decidiu pelo arquivamento do processo Fundo do Ambiente baseado no alegado desfalque de 500 milhões de escudos cabo-verdianos, o equivalente a 4.545 milhões de euros entre 2012 e 2014, na parte referente às acusações contra o ex-ministro do Ambiente, Antero Veiga, porque os indícios de crime já tinham prescritos.

Mas o antigo diretor-geral do Ambiente Moisés Borges e a ex-diretora do planeamento e gestão do ministério do ambiente, Tatiana Neves vão a julgamento.

O Ministério Público não tem dúvidas de que os arguidos na investigação à gestão do Fundo do Ambiente, incluindo o antigo ministro do Ambiente, “terão praticado atos contrários” aos seus deveres.

Segundo o Ministério Público, o antigo ministro do Ambiente foi ilibado por os supostos crimes por ele praticados terem prescrito, passados 5 anos desde o último ato praticado.

Já ao antigo diretor-geral do Ambiente é imputado a prática de um crime de corrupção passiva e à ex-diretora do planeamento e gestão do ministério do Ambiente um crime de corrupção activa.

Trata-se de um dos mais polémicos e mediáticos processos judiciais em Cabo Verde nos últimos anos, visando dirigentes e edilidades afectas ao PAICV, o que motivou várias acusações públicas por parte de dirigentes do MpD e até queixa na justiça.

O deputado Miguel Monteiro do MPD que foi um dos que apresentou queixa de má gestão do Fundo do Ambiente e favorecimento de associações próximas ao PAICV disse à rádio pública cabo-verdiana que o caso ainda não acabou.

"Foi possível detectar nessa mesma gestão, um conjunto de irregularidades susceptíveis de indiciar ilícitos criminais, nomeadamente crime de peculato, há sim consequências e cumprimos sim o nosso papel, enquanto cidadãos e deputados".

