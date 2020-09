Cabo Verde

Covid-19 : Aumento de casos na Cidade da Praia preocupa a Direcção Nacional da Saúde

Cidade da Praia Liliana Henriques / RFI

Texto por: Odair Santos 3 min

O elevado número de casos do novo coronavírus está a preocupar as autoridades de saúde em Cabo Verde, principalmente na capital do país que é o foco da doença no arquipélago.