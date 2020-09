Trabalhadores da Cabo Verde Airlines estão sem salários há três meses

O Sitthur, um dos sindicatos que representa os trabalhadores da Cabo Verde Airlines, exige uma definição da situação da companhia de bandeira, que está parada desde Março, devido à pandemia da Covid-19.

O sindicalista, Carlos Lopes, em conferência de imprensa, disse que «os trabalhadores da Cabo Verde Airlines estão completamente abandonados à sua sorte, nem a administração da empresa, nem os acionistas e muito menos o Governo, com a insustentável situação porque atravessam os trabalhadores dessa empresa».

O secretário permanente do Sitthur afirmou que «há três meses que a companhia não paga os salários aos trabalhadores e não dá nenhuma satisfação aos mesmos», há sim «um silêncio total tanto do governo como da administração da empresa».

O sindicalista afirma ainda que «os trabalhadores da Cabo Verde Airlines, que se encontram em regime de lay-off, têm vindo a sobreviver com apenas 35% dos salários, que vêm sendo pago com acentuados atrasos por parte do Instituto Nacional de Previdência Social».

