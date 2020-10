Cabo Verde: Crianças regressam às aulas

Em Cabo Verde, à excepção do concelho da Praia, os estudantes e professores regressaram, esta quinta-feira, às aulas presenciais, após seis longe da escola devido à pandemia da covid-19.

O novo ano lectivo, em Cabo Verde, decorre sob o lema “Novos contextos, novas oportunidades – Educação Digital para Todas e Todos”. Um ano lectivo atípico que obriga todas as escolas a adoptar novas medidas de segurança sanitária e uso de máscaras obrigatório.

Há ainda novas regras dentro das salas de aula, as turmas com mais de 20 alunos serão divididas. Metade terá aulas durante um período, com interrupções de 30 minutos, para a entrada da outra metade.

As aulas terão a duração de 25 minutos, com pausas de 5 minutos, que servirão para os professores mudarem de sala e assim diminuir a circulação dentro das escolas.

O bom desempenho depende de todos

Esta manhã, a ministra da Educação, Maritza Rosabal, visitou uma escola no município de Ribeira Grande de Santiago e mostrou-se satisfeita com o que viu. A responsável pela pasta da edução disse ainda que o bom desempenho do ano lectivo depende do envolvimento de todos.

“Hoje mesmo nem todas as escolas começam as aulas presenciais. Hoje mesmo decorrem vistorias (das delegacias de Saúde) para ver se temos todas as condições sanitárias, vamos continuar esse processo. Nós queremos aplicar todas as regras e todas as recomendações do Ministério da Saúde, porque em primeira lugar há que garantir a vida, a higiene e a segurança” disse a ministra da Educação, Maritza Rosabal.

Concelho da Praia vai ter de aguardar

Cerca de 146 mil alunos devem frequentar este ano os jardins infantis e escolas no país. As emissões da TV Educativa que vão transmitir as aulas à distância também arrancaram nesta quinta-feira.

No concelho da Praia o adiamento do início das aulas presenciais deve-se número de casos registados na capital, o epicentro da doença no arquipélago. Cabo Verde acumula 6.024 casos de covid-19 desde 19 de Março, segundo a contagem do Ministério da Saúde.

Com a colaboração de Odair Santos, correspondente em Cabo Verde.

