Cabo Verde lança projecto-piloto de tratamento das águas residuais

Como forma de mitigar os efeitos da seca, a zona agrícola de Ribeira de Vinha, em São Vicente, recebe o projecto-piloto de tratamento das águas residuais para agricultura. A água tratada é utilizada na produção de culturas hortícolas sem qualquer risco de contaminação.

Neste fim-de-semana, de visita à ilha de São Vicente, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, em declarações à rádio pública cabo-verdiana, disse que o projecto de tratamento das águas residuais para agricultura vai ser massificado.

“Trata-se de uma produção de cinco a seis toneladas por hora, durante 24 horas, o que vai permitir a irrigação de quatro hectares de terreno por gota a gota. Neste momento estamos a iniciar uma colaboração com os agricultores no sentido de se poder fazer todo o seguimento agronómico da produção com dados relevantes que nos vão permitir massificar toda a experiência, no futuro, a nível da Ribeira de Vinha e não só”, disse o o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.

Após as boas chuvas de Setembro, agora os agricultores aguardam a chuva de Outubro para garantir um bom ano agrícola. Neste momento, o problema prende-se com a praga da lagarta do cartucho do milho, mas os agricultores contam com os técnicos do Ministério da Agricultura e Ambiente que estão no terreno a combater a praga que começa a dizimar o milho.

