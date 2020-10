Cabo Verde Airlines contará com novos operadores no mercado doméstico.

Cabo Verde vai abrir os voos comerciais internacionais nesta quinta-feira, não obstante a persistência da crise pandémica devido à Covid-19.

Os voos comerciais internacionais, fechados desde março, devido à pandemia da Covid-19, deverão ser retomados nos próximos dias. A decisão vai ser tomada em Conselho de Ministros, desta quinta-feira, onde vai ser aprovada uma resolução para abertura dos aeroportos do Sal, da Boa Vista, da Praia e de São Vicente para voos internacionais.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que garantiu que as ilhas do Sal e Boa Vista têm condições para reabertura ao turismo: “As ilhas do Sal e da Boa Vista já dispõem de centro Covid-19 e serviços de saúde públicos e privados certificados internacionalmente. Coloca essas duas ilhas em condições de abertura ao turismo”.

Com a reabertura dos voos comerciais internacionais, Ulisses Correia e Silva disse que haverá um aumento de demanda dos testes para a Covid-19 e garantiu que as condições estão a ser criadas para dar resposta em tempo útil: “Vamos reforçar a capacidade de realização de testes, reduzir o tempo de resposta aos testes, soluções rápidas de acesso aos resultados a preços mais baixos do que os praticados atualmente”.

A Câmara de Turismo de Cabo Verde considera a reabertura dos voos internacionais um passo importante para a retoma económica do país, mas os operadores não acreditam numa retoma imediata do turismo.

Mais pormenores com o nosso correspondente Odair Santos.

Correspondência de Cabo Verde 07-10-2020

