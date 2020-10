Cabo Verde: Arranque da campanha eleitoral para as autárquicas

Cabo Verde vai a votos dia 25 para um escrutínio autárquico. A respectiva campanha arrancou hoje, num clima muito marcado pela crise do novo coronavírus.

Com regras apertadas devido à Covid-19, candidatos de 65 listas concorrentes aos órgãos autárquicos dos 22 municípios do país já estão na estrada em campanha para as oitavas eleições autárquicas em Cabo Verde. Pela primeira vez, a campanha eleitoral não vai ter comícios, desfiles, cortejos e arruadas.

Devido à pandemia da Covid-19, a Comissão Nacional de Eleições, partidos e candidaturas autárquicas subscreveram um Código de Conduta que consiste na «limitação das actividades de massa».

As candidaturas vão poder realizar reuniões em espaços fechados com número reduzido de participantes mas com distanciamento social, também os contactos porta-a-porta vão acontecer respeitando o distanciamento mínimo obrigatório.

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, pede responsabilidade dos envolvidos na campanha para as autárquicas e espera uma boa participação nas eleições «que todos participem nas eleições, o máximo possível, que os cabo-verdianos em todos os municípios escolham livremente os seus representantes - presidentes de câmaras, vereadores e deputados municipais - com inteira autonomia e liberdade, participem massivamente, mas sempre tendo em vista que estamos numa epidemia e todo o cuidado é pouco», concluiu.

O MPD, partido que governa 18 dos 22 municípios do país, e o PAICV, com poder em dois concelhos, concorrem em todos os municípios do arquipélago, a UCID em sete, e nestas eleições 12 grupos de cidadãos apresentam listas - o maior número, desde sempre, na história do poder local em Cabo Verde.

