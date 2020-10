Cabo Verde

Governo de Cabo Verde apoia agricultores com incentivos à aquisição de água e electricidade

Governo de Cabo Verde apoia agricultores com incentivos à aquisição de água e electricidade. Imagem ilha de S. Antão. AFP - DANIEL SLIM

Texto por: Odair Santos 3 min

Em Cabo Verde, os agricultores passam a ter redução de 15 % no custo da água e eletricidade para a agricultura, a medida é do executivo que visa incentivar os trabalhadores do sector agricola. O governo está a implementar medidas com o objetivo de aliviar ou isentar os agricultores com o pagamento do IVA.