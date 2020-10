Cabo Verde: 20% das listas para as autárquicas não respeitem paridade

Mais de 20% das listas às Assembleias e Câmaras Municipais em Cabo Verde não cumprem a lei de paridade, informou, Lúcia Passos, presidente da Comissão de Seguimento da Lei da Paridade.

Os dados foram apresentados durante uma conferencia de imprensa que avaliou o grau de cumprimento da Lei da Paridade pelos partidos políticos e candidaturas de cidadãos, assim como a aplicação pelos órgãos competentes na matéria.

“Apenas 78,47% das listas às Assembleias e Câmaras Municipais cumpriram com a paridade, as restantes 21,53% não cumpriram. A lei da paridade estabelece uma apresentação mínima de 40% de cada um dos sexos nas listas de candidatura”, referiu a presidente da Comissão de Seguimento da Lei da Paridade.

Das 22 listas apresentadas pelo do MpD, partido no poder, e validadas pelos tribunais apenas a lista da Assembleia Municipal de São Domingos não atingiu a paridade ficando em 38,7%.

Já o PAICV, principal partido na oposição, das 22 listas apresentadas, cinco municípios: São Miguel (37,5%); Santa Cruz (38%); Santa Catarina de Santiago (28,2%); Tarrafal de São Nicolau (38,5%) e Mosteiros (38,5%) não cumpriram o princípio de paridade. No entanto, o tribunal dos Mosteiros considerou que a lista da Assembleia Municipal do PAICV tenha cumprido com a paridade.

A UCID, a segunda força na oposição, apresentou sete listas e não cumpriu princípio de paridade em três delas: Assembleia Municipal do Paul (37%), São Filipe (25%) e Tarrafal de Santiago onde não conseguiu a paridade a nível da lista da câmara tendo ficado nos 36%.

Cabo Verde realiza eleições autárquicas no dia 25 de Outubro.

