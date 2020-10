Cabo Verde: primeira semana da campanha marcada por desrespeito às normas sanitárias

Quando falta apenas uma semana para a realização das autárquicas de 25 de Outubro em Cabo Verde, um escrutínio que decorre em contexto de pandemia, a CNE constatou uma série de incumprimentos das normas sanitárias durante a primeira semana de campanha eleitoral, sendo que este órgão avisou que os candidatos podem ser responsabilizados criminalmente.

Num balanço da primeira semana de campanha eleitoral para as autárquicas de 25 de Outubro, a presidente da Comissão Nacional de Eleições, Maria do Rosário Pereira, afirmou que as candidaturas não respeitaram as normas sanitárias e os candidatos podem ser responsabilizados criminalmente.

"É entendimento da Comissão Nacional de Eleições que o enquadramento dos comportamentos dos candidatos, das candidaturas e dos seus apoiantes podem ser também enquadrados penalmente quando esses comportamentos violam as normas que impõem o distanciamento e a não-aglomeração de pessoas", declarou a responsável.

A Comissão Nacional de Eleições avança que as candidaturas autárquicas violaram as normas legais que impõem o distanciamento físico e a não-aglomeração de pessoas, como também o Código de Conduta subscrito por todas as candidaturas, para além do dever cívico do uso de máscaras. De acordo com a CNE, os candidatos às eleições autárquicas de 25 de Outubro, estão a ter dificuldades em ajustarem as tradicionais e enraizadas actividades de porta-a-porta, reuniões e encontros ao contexto das restrições impostas pela pandemia da covid-19.

Esta comunicação da CNE coincidiu, refira-se, com a aprovação ontem por unanimidade no parlamento cabo-verdiano da “utilização obrigatória” de máscara para quem circula ou permanece em todos os espaços públicos do arquipélago, para conter a transmissão de covid-19. Esta norma que até agora só se aplicava nos transportes públicos e no interior das empresas, prevê multas de 135 euros em caso de incumprimento.

