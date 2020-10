Dia Nacional da Cultura de Cabo Verde assinalado em contexto de covid-19

Jorge Carlos Fonseca, Presidente de Cabo Verde

Texto por: Odair Santos 4 min

Domingo Cabo Verde assinalou o Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, uma celebraçao que acontece em contexto de pandemia. À semelhança do que sucede noutros sectores, a pandemia também teve um impacto negativo sobre a cultura. O evento foi marcado por uma marcha que visa sensibilizar as autoridades sobre o referido impacto. Mais pormenores com Odair Santos.