Supremo envia processo de Alex Saab ao Tribunal da Relação do Barlavento

O Supremo Tribunal de Justiça remeteu o processo de Alex Saab ao Tribunal da Relação do Barlavento por entender que não tem competência para decisões relacionadas com a prisão domiciliária, avança em comunicado, a defesa do alegado testa de ferro do presidente venezuelano.