Fim da campanha para as autárquicas em Cabo Verde

Esta sexta-feira, termina a campanha para as eleições autárquicas de domingo em Cabo Verde. Mais de 330 mil eleitores são chamados às urnas para escolher os órgãos locais das 22 autarquias.

À meia-noite desta sexta-feira termina a campanha para as eleições autárquicas do próximo domingo. Uma campanha atípica, marcada pelas restrições sanitárias impostas para conter a propagação da Covid-19.

As 65 candidaturas concorrentes nos 22 municípios apostaram nas redes sociais para passarem as suas mensagens, mas também em músicas e os tradicionais carros de som estiveram na estrada nas cidades, vilas e ribeiras do arquipélago e ainda os habituais cartazes e outdoors com os rostos dos candidatos.

Tendo em conta a pandemia da Covid-19 e no sentido de evitar aglomerações, as mesas de assembleias de voto abrem-se uma hora mais cedo, no domingo, às sete horas e serão encerradas às 18 horas.

Pela primeira vez, os deficientes visuais vão votar sozinhos como avança, o presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde, Marcelino Monteiro: “Isto tem a ver com o voto acessível, na sequência do trabalho feito pela CNE e ADEVIC, para que as pessoas cegas passem a votar autonomamente.”

De acordo com o mapa do número de eleitores inscritos no recenseamento eleitoral, nos 22 municípios do arquipélago estão registados 318.047 eleitores, que no domingo elegem os órgãos locais para os próximos quatro anos.

Há 65 listas candidatas às Assembleias Municipais e 64 às Câmaras Municipais, das quais 53 de partidos políticos (de quatro partidos) e 12 de grupos de cidadãos.

A bipartidarização do país voltou a ser clara, com MpD e PAICV a serem os únicos partidos com listas próprias em todas as autarquias.

Nas mensagens divulgadas nas últimas horas pelos líderes do MpD e do PAICV, ambos enfatizaram a importância da votação de domingo, em plena crise sanitária e económica, e que antecedem as legislativas de Março de 2021.

“O que está em jogo é o que conquistamos até agora, o que está em jogo é o futuro próximo. É o momento de defender, mais uma vez o legado do MpD”, disse Ulisses Correia e Silva, que é também primeiro-ministro de Cabo Verde, numa mensagem divulgada hoje pelo partido, que nas eleições de 2016 venceu 18 das 22 câmaras.

Do lado do PAICV, que em 2016 conquistou duas câmaras com os seus candidatos (as restantes duas ficaram nas mãos de independentes), as autárquicas são vistas também como o primeiro passo para as eleições legislativas.

“O meu apelo, por Cabo Verde: Ajudem-nos a resgatar Cabo Verde”, escreveu Janira Hopffer Almada.

