OMS ajuda Cabo Verde no combate à Covid-19

A OMS vai disponibilizar cerca de de 835 mil euros a Cabo Verde no quadro do acordo de financiamento no âmbito da resposta à pandemia COVID-19.

O acordo de financiamento, no valor de 92 milhões de escudos (cerca de 835 mil euros), assinado pelo Ministério da Saúde e a OMS, visa melhorar o sistema laboratorial e a vigilância no país no combate à covid-19, explicou à imprensa o ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário: “No reforço do laboratório, dos recursos humanos, da informação sanitária e no acompanhamento dos doentes em isolamento domiciliar.”

O ministro da Saúde anunciou que o governo está a trabalhar com a OMS na questão da vacina para a covid-19 para “assim que a vacina for testada de forma segura” poder estar “disponível no país”.

Por sua vez, o representante da Organização Mundial da Saúde em Cabo Verde, Hernando Agudelo, considera que perante a segunda vaga da pandemia do novo coronavírus, a nível mundial, é necessário reforçar ainda mais as medidas de prevenção e de vigilância.

Na sexta-feira, houve mais 91 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, elevando para 8.694 o total acumulado no país. Desde Março, o número de vítimas mortais é de 95.

Reportagem de Odair Santos

