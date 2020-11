Covid-19: Máscaras obrigatórias em Cabo Verde

Uso de máscaras faciais na via pública é obrigatório desde esta quinta-feira em Cabo Verde. A polícia está na rua para sensibilizar para o uso da máscara, mas o valor das multas está a dividir opiniões.

Como medida para conter o avanço do novo coronavírus no país, os deputados aprovaram por unanimidade o uso obrigatório de máscaras na rua. A lei entrou em vigor nesta quinta-feira e divide opiniões, concretamente, na questão das multas que vão até 15 mil escudos, cerca de 135 euros, para quem for apanhado na via pública sem a máscara facial.

O presidente do Serviço Nacional da Protecção Civil e Bombeiros, Reinaldo Rodrigues, afirma que a lei não deve ser avaliada somente pela eficácia das coimas associadas, mas sim pela protecção para quem circula ou permanece em todos os espaços públicos do país.

“Haverá sim uma atitude de pedagogia porque entendemos que é uma lei que interpela a todos, agentes da protecção civil e a sociedade no seu todo, porque são medidas que visam a protecção da comunidade, principalmente, os mais vulneráveis” disse Reinaldo Rodrigues.

Por sua vez, em declarações à imprensa, na ilha do Sal, a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima, disse que a lei sobre o uso obrigatório de máscara na rua vai ajudar a conter a propagação da Covid-19.

A obrigatoriedade do uso de máscara nos espaços públicos é válida enquanto estiver em vigor o estado de contingência ou calamidade no arquipélago.

Ficam de fora desta obrigação os menores de 10 anos e pessoas com problemas de saúde e há excepções para a prática de educação física com distanciamento social e prática de etiqueta respiratória.

