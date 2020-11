Governo cria regime excepcional para pagamento de prémios de seguros

O governo cabo-verdiano criou regime excepcional que aumenta para 60 dias o prazo para pagamento de prémios de seguros.

O Governo anunciou um regime excepcional que aumenta para 60 dias o prazo para pagamento de prémios de seguros para transportes de passageiros após o seu vencimento. De acordo com o ministro do Estado, Fernando Elísio Freire, a medida visa mitigar as consequências da crise provocada pela Covid-19 sobretudo nos operadores de transportes.

“É uma alteração muito importante que permite aos operadores económicos poderem continuar com a sua actividade com o seguro coberto. Esta medida é muito importante, essencialmente, nas ilhas turísticas onde a quebra da actividade é evidente e muito forte” justificou o o ministro do Estado, Fernando Elísio Freire.

O aumento para 60 dias do pagamento do prémio de seguro para transportes de passageiros beneficia os hiacistas, os taxistas e os transportes turísticos que mostram-se satisfeitos com a medida do governo.

“ Estamos a viver uma grande crise, não há turista, não há trabalho e a situação é difícil, por isso, acho a medida boa” disse à RFI, Telmo Luz, um taxista na cidade do Mindelo.

Já o condutor de transporte turístico, Emanuel Lopes, afirma que “não é suficiente, mas já é uma ajuda o prolongamento do pagamento de seguro por mais dois meses”

Após o prazo de 60 dias ainda haverá lugar para uma negociação com a seguradora, para pagamento fracionado do prémio de seguro.

